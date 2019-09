Ocupants i botiflers units contra el català

El passat mes de juny la Plataforma per la Llengua va publicar l’InformeCAT. 50 dades sobre la llengua (2019). Una de les dades va avançar els resultats de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de Catalunya (pendent de publicació), que revelava que “Només el 14,6 % de les converses dels alumnes de l’ESO al pati són en català a les zones urbanes de Catalunya”. Aquest estudi portat a terme la Plataforma per la Llengua en 50 centres educatius de ciutats catalanes, tant de Primària com de Secundària, ha posat llum a una realitat que no es correspon gens ni mica amb el triomfalisme dels discursos institucionals i que evidencia una forta reculada de l’ús informal del català entre les generacions més joves.

Les dades de l’estudi de la Plataforma per la Llengua segur que no han agradat a molts dels nostres governants que, davant de la necessitat d’eixamplar la base social que els dóna suport, sembla que hagin renunciat a batallar perquè la llengua catalana esdevingui la llengua comuna de tots els habitants del país i que hagin fet seus els discursos bilingüistes que fins no fa massa temps només defensava C’s en solitari.

Ara bé, la reacció més visceral, com era lògic d’esperar, ha estat orquestrada per l’espanyolisme militant de Societat Civil Catalana (SCC), una organització finançada per les principals empreses de l’IBEX-35 (Telefónica, BBVA, CaixaBank i Banc Santander), que ha blasmat que hom volgués conèixer quina és la realitat lingüística als patis de les escoles catalanes, per evitar així que es posi en evidència el seu fals relat sobre la persecució del castellà.

És inacceptable que algú faci bandera de la ignorància i que es propaguin les mentides sobre la llengua i l’escola catalana. Malauradament, tal com explica Pere Mayans a Cròniques negres del català a l’escola (2019), això ja ve d’antic. El més escandalós és que els atacs contra la normalització del català i contra l’estudi de Plataforma per la Llengua també comptin amb el suport del govern del PSOE, que a través de la secretaria d’Estat d’España Global, dependent del Ministeri d’Exteriors espanyol, hagi anunciat que participarà (i segurament finançarà de forma encoberta) unes jornades de SCC, en la clàssica campanya de difamació contra el català en aquells àmbits d’ús, com l’escola, en què ha aconseguit algun avenç.

Davant d’aquest panorama, cal apel·lar de nou a la consciència lingüística (indestriable de la consciència nacional) i plantar cara tant als atacs externs com al cofoisme dels qui diuen que lluiten per la nostra llibertat però que no fan res perquè el català esdevingui la llengua comuna de tota la població dels Països Catalans i que a més tenen la barra de demanar la nostra comprensió quan cometen l’error majúscul de votar a favor del Sr. Pedro Sánchez del PSOE.

Ahir com avui: ni ocupants, ni botiflers!