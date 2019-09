lluita institucional

La CUP Tortosa proposa que una escola bressol pel curs 2020/21 i la retirada de la simbologia franquista

Per a la CUP, les escoles bressol són una de les inversions socials que millor retorna a la societat la seua inversió. Tots els estudis demostren que és una de les millors eines per reduir les desigualtats socials de naixement. Quan abans comença l'escolarització d'un xiquet o xiquetes més opcions hi ha per reduir les desigualtats de naixement, i per tant, trencar amb la pobresa estructural, que a Tortosa, afecta a vora un 20% de la població. A més a més, és una de les millors eines per aconseguir aproximar-se a la igualtat efectiva entre homes i dones. Les dones dediquen el doble de temps setmanal a la cura dels fills i filles, i això fa que hagen de renunciar a la seua vida laboral i social, total o parcialment. El 72% dels nous contractes a temps parcial són per dones i són dones les que sol·liciten el 91 % de les llicències o permisos laborals per tenir cura de familiars malalts, gent gran o fills/es. Una escola bressol és una mesura molt més efectiva per apropar-se a la igualtat efectiva que fer declaracions institucionals el 8 de març. El mateix Departament d'Educació reconeix que una escolarització en els primers mesos/anys de vida ajuda a un millor desenvolupament afectiu, social, físic i intel·lectual dels xiquets i xiquetes. Les escoles bressol també milloren la qualitat de vida de la nostra gent gran, perquè la manca d'este servei públic obliga a molts iaios i iaies a suplir esta deficiència estructural de la ciutat, amb la seua dedicació als nets i netes. En els darrers anys Tortosa ha perdut població, una escola bressol no és evidentment la solució, però és un incentiu per aquelles parelles joves que es plantegen tornar o quedar-se a Tortosa. La proposta de la CUP insta a que l'escola bressol siga de titularitat pública, gestió directa i que per tant, l'ajuntament contracte directament el personal tècnic, com s'ha fet amb la nova piscina. I també proposa que la quota siga en funció de la renda de la unitat familiar, amb una tarificació social o progressiva. Per al curs 2020-21 es proposa un mínim de 50 places que passarien a un mínim de 100 per al següent curs. Es tracta d'una proposta que ja es va fer a l'agenda 21, aprovada al 2009 amb el vot a favor del llavors alcalde Ferran Bel i la seua tinent alcalde, avui alcaldessa. Llavors es qualificava l'escola bressol d'una prioritat alta a executar en un termini d'un màxim de 2 anys. Un servei que fa de Tortosa l'única o una de les poques ciutats catalanes amb vora 30.000 habitants, que no dispose d'este servei. Un servei social que tenen les poblacions més importants de l'Ebre com Deltebre, La Ràpita, Amposta ... però també poblacions més petites com l'Aldea, l'Ampolla, Camarles, Tivenys ... o fins i tot pobles del nostre municipi com Jesús, Bítem o Campredó. La segona moció sol· licita la retirada de la simbologia franquista del municipi que està recollida al catàleg municipal elaborat pel mateix ajuntament de Tortosa. En total 26 elements recollits al catàleg, més dos monòlits existents al parc municipal Teodor Gonzàlez, Entre els elements estan diverses plaques d'habitatge, inscripcions al cementiri municipal. ..

Des de la CUP considera que estes plaques d'habitatge, relleus ... pretenen oferir una cara més amable del règim franquista ( amb la seua obra «social» d'habitatges de baixa qualitat), i maquillar el que realment fou, un règim feixista que va reprimir des del primer dia fins l'últim de la seua existència.

La moció també recull un punt on es demana que el ple sol· licite al Bisbat de Tortosa que retire la inscripció «Por Dios y por España» present al calvari de Santa Clara i l'escut d'España amb les fletxes i jou franquistes. La moció estableix uns terminis per al Bisbat, i el compromís del ple municipal de retirar la subvenció de 30.000€ anuals que rep de l'ajuntament de Tortosa si no accedeix a la retirada d'esta simbologia feixista.

En una mostra clara de bona voluntat, i per afavorir la seua aprovació, la CUP de moment en esta moció, no sol· licita la retirada del monument franquista del riu. Per això instem a la resta de grups municipals a aprovar la moció, i no excusar-se en una nova llei catalana de memòria històrica que es va anunciar fa més d'un any i de la que encara no se sap res.