Els 131 farells a les 131 agulles de Montserrat s’encendran el dia 30 de setembre a les 19.45 h

La comissió de l’acció «Llum i Llibertat» informa que, després de fer els càlculs convenients per tal d'ajustar al màxim l'hora de l'encesa de cara a assegurar unes bones imatges que ens hauran de servir per fer saber al món que hi som i que hi continuarem sent, s'ha fixat l’hora de l’encesa dels farells el dilluns 30 de setembre de 2019 a tres quarts de vuit del vespre (19.45 h). L'encesa durarà dotze hores i es donarà per acabada a tres quarts de vuit del matí (07.45 h) del dia 1 d'octubre, data d’una significació evident. Paral·lelament, i a la mateixa hora, també s’encendrà un farell a Waterloo, a la Casa de la República.

Un cop acabat l’acte, el Molt Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, pujarà a l’agulla de Sant Jeroni, la més alta del massís, que és la que se li ha associat com a 131è president de la Generalitat.

Us recordem que «Llum i Llibertat» és un projecte impulsat per Artistes de la República, Assemblea Nacional Catalana, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i el suport d'Òmnium Cultural que consisteix a il·luminar cent trenta-una agulles del massís de Montserrat, que recordaran els cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya, per reclamar la llibertat del nostre país.

L'acte es durà a terme des del capvespre del dia 30 de setembre fins a l'1 d'octubre al matí i, mitjançant l'esforç col·lectiu d'il·luminar cent trenta-una agulles del massís de Montserrat, vol exemplificar la necessitat de cercar la unitat estratègica cap a un horitzó d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits.