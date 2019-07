Judici Farsa

Vuit persones detingudes per participar en mobilitzacions en suport dels presos polítics

Diverses organitzacions, que demanen la dimissió del Conseller Buc, han convocat una concentració a les 10h a la Ciutat de la Justícia

Aquest dimecres, els serveis d'informació del Mossos d'Esquadra han detingut vuit persones per presumptes delictes de desordre públics en diferents mobilitzacions en suport dels presos polítics. La majoria d'ells estan vinculats a l'organització juvenil Arran i al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Tres d'ells han estat posats en llibertat a l’espera que passin a mans de la Fiscalia de menors. La resta es preveu que declarin demà davant del jutge.

Xavier Monge, un dels advocats, assegura que l’operació vol ser un escarment i vol posar la por al cos per les mobilitzacions que hi pugui haver contra la sentència de l’1-O.

La CUP ha manifestat que les detencions estarien relacionades amb causes diferents. A més dels detinguts, també s'han citat diverses persones com a investigats per fets comesos en aquest mateix període.