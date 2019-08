Història

Commemoració de la mort del Comte Guifré a Ripoll: "fundador de la nació catalana"

Monument commemoratiu al castell de Rià, on nasqué Guifré el Pilós: Conflent. Catalunya Nord. Foto: @aleixrenye

Cada 11 d’agost la vila de Ripoll commemora la mort del Comte Guifré, considerat el fundador de la nació catalana. Es creu que les seves despulles reposen al Monestir de Ripoll.

Amb un seguit d'actes es commemoren el 1122è aniversari de la mort del Comte Guifré a la Vall d'Ora, municipi de Navès, al Solsonès (11 d’agost de 897) i el 1179è aniversari del seu naixement (Castell de Rià, Catalunya Nord, el 840).

Mercadal de Comte Guifré a Ripoll els dies 9, 10 i 11 d'agost

D'altra banda, aquest cap de setmana també se celebra el Mercadal del Comte Guifré a Ripoll, una cita anual en la qual la ciutadania pot fer un viatge en el temps fins a l’època medieval.

Com és habitual, el centre històric de la vila serà l’epicentre de la celebració amb el muntatge d’un mercat d’època, format per una setantena de parades amb tot tipus de productes de qualitat i amb demostració d’oficis. A més durant els tres dies es duran a terme espectacles itinerants, concerts, campaments, combats d’espases, exposicions, tallers per nens i activitats familiars.

Actes que recordaran Xirinacs, el Comte Guifré i l'escriprora Maria Dolors Alibés

Aquest és el programa d'actes que es portaran a terme diumenge 11 d’agost que commemoren la mort del Comte Guifré a Ripoll:

Ales 7.54 del matí: sortida amb tren de l’estació Plaça de Catalunya, via 1.

-10.05h Arribada a Ripoll. Esmorzar a la plaça de davant del monestir.

- Al monestir: Ofrena floral a la tomba del Comte Guifré.

-Recordança de Lluís Maria Xirinacs, 12è aniversari del dia de saber la nova

del seu traspàs a Ogassa (Ripollès).

-Memòria de l’escriptora Maria Dolors Alibés, que residia a Sant Pau de Seguries

(Ripollès)

-Visita al cenotafi del comte Ramon Berenguer IV en el 905è aniversari del seu

naixement.

-Visita al Monestir i al claustre.

-Museu Etnogràfic de Ripoll: Recepció pel conservador Sr. Florenci Crivillé. Visita a l’exposició temporal: “Sentiments en vitrines” Commemoració dels 90 anys del Museu.

-Recorregut pel programa d’animació del Mercadal del Comte Guifré.

-A les 2h. Dinar al restaurant Can Guetes del Centre d’Acollida Turística (CAT).

-Visita al Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll.