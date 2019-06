Repressió

Una quinzena d'antifeixistes citats a declarar no es presenten i es concentren davant la seu de SCC

Aquest matí, independentistes i antifeixistes s'han concentrat davant de la seu de Societat Civil Catalana per denunciar la criminalització de l'antifeixisme i la presecució arbitrària contra 15 persones encausades, algunes d'elles ni tant sols van ser identificades durant la concentració antifeixista a la Universitat de Barcelona del passat 7 de juny de 2018 per intentar impedir un acte de l’entitat espanyolista. Entre els concentrats hi havia els representants de la CUP Anna Saliente i Jordi Magrinyà, un dels investigats.

Durant la concentració s'ha anunciat que els investigats que havien estat citats avui per declarar no ho faran i per tal de protegir -los, s'havia constituit un grup de suport "Desemmascarem el feixisme".