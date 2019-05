La CUP es presenta 12 municipis del Gironès a les properes eleccions municipals

Aquestes 12 llistes suposen el major nombre de candidatures presentades per la CUP a la comarca, que segueix la tendència de tota la demarcació de Girona en la que els cupaires participen en un total de 41 candidatures. Les noves candidatures que es sumen aquest 2019 que són Llagostera, Sarrià de Ter, Cervià de Ter, Quart, Fornells i Bescanó.



La formació política valora molt positivament aquesta major implementació del projecte municipalista, perquè cada una d’aquestes candidatures no són només llistes electorals, sinó que són la cristal·lització de projectes col·lectius d’unitat popular, arrelats al territori i en el teixit associatiu de cada un dels municipis.



En Dani Cornellà, alcalde de Celrà, ha volgut destacar que “l’objectiu de la CUP al Gironès per a les eleccions municipals del proper 26 de maig és considerar les actuals i irrompre amb força en aquells municipis on ens presentem per primera vegada”.



La CUP reivindica una nova manera d’actuar cooperadora amb visió comarcal, i en la que es prioritzi la planificació conjunta de tots els municipis del Gironès. En aquest sentit ja s’han fet reunions de treball per abordar temes en que la formació considera clau cooperar de manera permanent, com la mobilitat, la gestió dels residus, la participació ciutadana i la transparència.