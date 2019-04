Consultes populars

Èxit de participació en la primera onada de consultes populars sobre monarquia o república a Mallorca

Emtre el 31 de març i 7 d'abril, s'han organitzat 12 consultes populars sobre monarquia o república als municipis mallorquins d'Alaró, Artà, Esporles, Llubí, Palma, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Sóller, Sineu i Valldemossa.

En total, han votat 3.368 persones (1.698 dones i 1.670 homes), de les quals 3.191 s’han decantat per la república i 152 per la monarquia. Hi ha hagut també 18 vots en blanc i 7 vots nuls. (veure el resultats)

Els organitzadors han fet una valoració en general molt positiva, ja que la participació la població ha estat molt destacable, tenint en compte que s’han organitzat des de la societat civil per persones voluntàries; s’han dut a terme sense cap tipus d’incident, en un ambient cívic i festiu; les persones que s’han acostat a votar ho han fet amb gran satisfacció i il·lusió perquè han pogut expressar la seva opinió sobre una qüestió que consideren important i sobre la qual mai havien estat consultades; les consultes han aconseguit rompre el silenci generalitzat sobre el model d’estat, obligant als partits polítics de les Illes Balears a posicionar-se sobre aquesta qüestió central; han tengut una repercussió mediàtica molt notable, que ha afavorit el debat i l’intercanvi d’idees entre la població sobre una qüestió que el règim del 1978 s’esforça en tapar; Han enfortit la cultura democràtica de la població i la llibertat d’expressió, normalitzant el dret de la ciutadania a votar quin model d’estat prefereixi l’organització de les consultes per part dels diferents col·lectius ha enfortit també el teixit comunitari i associatiu mallorquí. Una societat civil forta i organitzada és un ingredient imprescindible per a assolir una societat plenament democràtica.

També han manifestat, que tenint en compte l’èxit d’aquest tipus de consultes populars, tan a Mallorca com a altres municipis i universitats de l’Estat espanyol, ens sobta constatar com el partits polítics d’àmbit estatal segueixen considerant que l’organització d’un referèndum vinculant sobre el model d’estat no és prioritari. Consideram que aquesta posició respon només als interessos electoralistes dels partits i no reflecteix la voluntat popular i les ànsies de més democràcia que hem pogut constatar als carrers dels nostres municipis".

Els agradaria que aquesta fos només "una primera onada de consultes populars sobre monarquia o república i que molts més municipis de Mallorca i de les Illes Balears s’hi afegissin en un futur pròxim. Oferim tota la nostra col·laboració als municipis interessats en organitzar-les".

Les entitats que han fet possible aquesta primera onada de consultes a Mallorca: Alternativa per Artà, Aplec per Alaró, Assemblea Popular de Porreres, Ateneu Popular d’Esporles, CDR, Sineu, Col·lectiu Es Fibló, L’Ateneu de Pollença, La Valldemossa que Volem, Obra Cultural Balear, Plataforma Pro-Consulta Popular, S’Ateneu de Santa Margalida, Unió d’Independents d’Artà i Volem Sencelles