Drets demana la imputació de l’exministre Jorge Fernández Díaz i la cúpula d’Interior arran de les declaracions de Villarejo sobre l’Operació Catalunya

Arran de la querella presentada per Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) com acusació popular a la Batllia d’Instrucció número 2 d’Andorra per la Operació Catalunya, el comissari José Manuel Villarejo va declarar en qualitat de testimoni i va admetre que l’Operació Catalunya va ser ordenada pel govern del Partit Popular. Arran d’això, Drets ha decidit ampliar la querella i demanar la imputació de la cúpula política d’Interior en aquell moment: l’exministre Jorge Fernández Díaz, l’exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó, i l’exsecretari d’Estat de seguretat Francisco Martinez.

Drets i l’IDHA van presentar a principis del 2017 una querella contra quatre agents de la Policia Nacional espanyola per delictes d’amenaces, coaccions, xantatge i extorsió a ciutadans andorrans per aconseguir els comptes d’Artur Mas, Oriol Junqueras i la família Pujol en el marc de la coneguda com a “Operació Catalunya”. El comissari Villarejo, en la seva declaració (tot i que va declarar per comissió rogatòria el 19 de març del 2019 des d’Estremera no s’ha conegut la diligència fins fa pocs dies) va reconèixer que el govern espanyol li va ordenar remetre informació al Departament del Tresor nordamericà amb l’objectiu que des dels EUA se sol·licités el tancament del Banco Madrid, propietat de la Banca Privada d’Andorra dels germans Higini i Ramón Cierco, en el cas que Higini Cierco i el conseller delegat de BPA i Banco Madrid, Joan Pau Miquel, no facilitessin la informació bancària dels polítics independentistes catalans. Villarejo també va admetre que, com que no van facilitar aquesta informació, l’Estat va ordenar actuar bancàriament contra Higini Cierco i penalment contra Joan Pau Miquel, i acabar de manera fulminant amb l’existència de Banca Privada d’Andorra (BPA) i la seva equivalent a Madrid, Banco Madrid, que van ser intervingudes el març de 2015 arran d’una «note» del Finances Crime Enforcement Network (FinCEN) depenent del Departament del Tresor nordamericà. Segons Villarejo va ser una operació política ja que el comissari Eugenio Pino, Director Adjunt Operatiu (DAO) no tenia prou capacitat operativa per donar «una ordre d’aquesta envergadura».

Davant dels avenços en la investigació judicial, doncs, Drets i l’IDHA han decidit ampliar la querella presentada a la Batllia d’Andorra i centrar l’atenció judicial en la cúpula política, ja que consideren que l’Operació Catalunya és un autèntic crim d’Estat orquestrat amb la voluntat de fer el màxim mal possible a dirigents polítics catalans.

Drets també vol recordar que la coneguda com a “policia patriòtica” ja té actualment obertes causes judicials davant l’Audiència Nacional per les seves irregulars activitats quan actuaven per ordres del Ministre Jorge Fernández Diaz.

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades de les seves accions les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.