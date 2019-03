Repressió

S'arxiva per segona vegada el procés contra Maria Rovira per injúries als cossos i forces de seguretat

L'Audiència Provincial de Barcelona decideix arxivar, un any després que ja fos arxivat pel Jutjat d'Instrucció núm. 29 de Barcelona, el procediment judicial que acusava la regidora de la CUP-Capgirem Barcelona, Maria Rovira, d'injúries als cossos i forces de seguretat com a conseqüència d'haver afirmat durant el Ple Extraordinari del Consell Municipal de Barcelona, en el que es debatia la proposta de concedir medalles al mèrit cívic per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per la seva actuació a l'atemptat terrorista del 17 d'agost: "Tenim uns cossos de Seguretat de l'Estat que no han canviat gens", "No dubtem de la valentia i honestedat de moltes de les persones que són membres de les diferents Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i del seu compromís amb la vida i la justícia que tenen, malgrat que els Cossos com a tal, tenen una funció socialment repressiva i compromesa amb l'ordre vigent, un ordre vigent injust". "La impunitat que impera a la Guàrdia Urbana de Barcelona, braç executor del racisme institucional als carrers" i "Es proposa reconèixer mèrits als Mossos d'Esquadra sense posar en dubte l'execució extrajudicial de set persones, i sembla que sense complexos, seguint la lògica de l'ull per l'ull i al final totes cegues, elevant la categoria d'herois als qui ostenten el monopoli de la violència".

Aquest procés judicial es va iniciar l'any 2018 a instàncies de tres sindicats policials, SAPOL, SPC i CSIF, i el vistiplau de la fiscalia. Una vegada arxivat el cas al Jutjat d'Instrucció núm. 29 de Barcelona els mateixos tres sindicats: SCP, SAPOL i CSIF van presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Barcelona que tenia per objecte silenciar la veu contra les males pràctiques policials, atacant frontalment la llibertat d'expressió. Pretenien fer delictiva expressions tals com que "la guàrdia urbana és el braç executor de les polítiques racistes de l'Ajuntament". Tanmateix, l'Audiència Provincial de Barcelona ha considerat, tal com havíem posat de manifest, que les expressions usades per la Maria Rovira al ple no són sinó una mostra de l'exercici de la llibertat d'expressió marcades pel mandat com a regidora de la Candidatura d'Unitat Popular: "l'evident voluntat política d'oposar-se a les mencions honorífiques proposades exclou la concurrència d'una clara intenció d'injuriar uns cossos i forces de seguretat que denuncia com a mantenidors d'un ordre social injust, a aquest va dirigit en últim terme la seva diatriba ideològica".

La CUP-Capgirem Barcelona volem celebrar l'arxiu del procediment, ja que entenem que l'exercici de la llibertat d'expressió no pot ser perseguit penalment, i menys quan es tracta de la denúncia cap a uns cossos policials repressius. Alhora condemnem i volem denunciar públicament l'ús instrumental del sistema penal per part dels sindicats policials, amb la intencionalitat de fer callar aquelles persones que denuncien les seves males pràctiques, intentant posar llums on hi ha ombres. No callarem!