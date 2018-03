Repressió

Arxiven el procés contra Maria Rovira per injúries als cossos i forces de seguretat

Alerta Solidària i la CUP-Capgirem Barcelona celebren l’arxiu del procediment i Alhora condemnen denuncien públicament l’ús instrumental del sistema penal per part dels sindicats policials, amb la intencionalitat de fer callar aquelles persones que denuncien les seves males pràctiques, intentant de posar llums on hi ha ombres.

El Jutjat d’Instrucció núm. 29 de Barcelona, després d’haver pres declaració en qualitat d’investigada a Maria Rovira, regidora de la CUP-Capgirem Barcelona, decideix arxivar el procediment judicial. Aquest procés judicial, que es va iniciar a instàncies de tres sindicats policials, SAPOL, SPC i CSIF, i amb el vistiplau de fiscalia, tenia per objecte silenciar la veu contra les males pràctiques policials, atacant frontalment la llibertat d’expressió. Doncs els mateixos pretenien fer delictiu expressions tals com que “la guàrdia urbana és el braç executor de les polítiques racistes de l’Ajuntament” o el qüestionar la mort de sis persones en el marc d’una operació policial.

Tanmateix, el jutjat d’instrucció ha considerat, tal com havíem posat de manifest, que les expressions usades per la Maria Rovira al ple no són sinó una mostra de l’exercici de la llibertat d’expressió marcades pel mandat com a regidora de la Candidatura d’Unitat Popular: “l’evident voluntat política d’oposar-se a les mencions honorífiques proposades exclou la concurrència d’una clara intenció d’injuriar uns cossos i forces de seguretat que denuncia com a mantenidors d’un ordre social injust, a aquest va dirigit en últim terme la seva diatriba ideològica”.



Aquesta resolució judicial no ha estat la única que ha frustrat les expectatives dels sindicats policials, doncs el mateix jutjat d’instrucció ha aclarit que, en cap cas, dits sindicats poden ser considerats com a víctimes del delicte i que, com a molt, podien participar del procediment en exercici de l’acusació popular. Les dues resolucions judicials encara poden ser recorregudes en apel·lació pels sindicats querellants, però ni les seves denúncies, ni els seus recursos ens callaran.