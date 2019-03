una ciutat accessible

La plataforma per l'accessibilitat universal de Xàtiva aconsegueix el compromís de l'alcalde

La plataforma ha presentat a l'alcalde, l'arquitecte municipal i el tècnic el manifest recolzat per més de 15 associacions locals on es detallen les reivindicacions per a que Xàtiva siga una ciutat accessible per a totes i tots els ciutadans (gent amb mobilitat reduïda, amb carrets de bebès, gent gran ... ), tal i com recullen diferents lleis, el termini de les quals porta mesos expirat i podria constituir motiu de sanció a l'ajuntament.

Algunes de les reivindicacions recollides en el manifest són:

- L'accessibilitat universal en edificis públics i privats, tant en accessos, mobilitat interior, banys adaptats ...

- Garantir la mobilitat universal en els carrers de la ciutat i en els transports públics municipals (bus, tren turístic)

- Parcs i jardins universals

- Fer respectar que les places d'aparcament per a persones amb

mobilitat reduïda siguen correctament utilitzades.

- Senyalització pictogràfica de tots els edificis públics i panells

informatius al carrer per facilitar l'orientació espacial.

Tant l'alcalde, Roger Cerdà, com els arquitectes s'han compromès a tindre els espais públics, carrers i transports públics de Xàtiva plenament accessibles per a finals del 2019, portant a terme les obres que siguen necessàries. Així mateix, el manifest de la plataforma es portarà al plenari per demanar el compromís de tots els partits polítics de seguir amb aquestes reformes per tal de complir amb allò que estableix la llei. Per altra banda, s'ha proposat constituir una mesa de persones amb diversitat funcional amb funcions consultives.

Pel que fa als espais privats, l'ajuntament controlarà les llicències d'apertura noves per garantir que compleixen la normativa en matèria d'accessibilitat, i informarà als establiments ja oberts de les mesures que han de portar a terme.

La plataforma per l'accessibilitat universal a Xàtiva estarà atenta per veure si aquest (i el següent) equip de govern porta a terme les modificacions que la llei determina per tal que a la nostra ciutat es respecten els drets de totes i tots.