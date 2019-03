En defensa del territori

Centenars de persones es manifesten a Cadaqués per auturar el projectes urbanístics

Alertats per les obres que s'han iniciat al paratge de Sa Guarda, centenars de persones es van aplegar ahir a Cadaquès amb la intenció de denunciar-ho públicament, ja que consideraven que s'havia incomplert la moràtoria dictada feia uns mesos. La mobilització havia estat convocada per la plataforma SOS Costa Brava i d'Amics de la Natura de Cadaqués.

Resulta que en aquesta zona, els promotors tenen els permisos per construir des del 2013, però només tenen llicència per urbanitzar els terrenys de 14.000 metres quadrats. En canvi, no tenen llicència per edificar, ja que és un dels espais afectats per la moratòria de la Generalitat, que ha deixat en suspens les sol·licituds de noves llicències i les que estan en tràmit. Tot i això, els convocants asseguren que si continuen les obres poden afectar molt quilòmetres de pedra seca, barraqeues de pastors i milers d'oliveres. En aquest espai es volen construir 104 cases i un hotel.

Altres indrets del municipi també estan afectats. En total es volen construir unes 400 noves cases. Davant d'aquesta situació, els convocants de la protesta han decidir preparar al·legacions.