#JUDICIFARSA

La CUP-CC deixa buit el faristol durant els 20 minuts d'intervenció que li pertoca davant l'interregatori de Forcadell

La CUP Crida Constituent no compareixerà avui al faristol del Parlament de Catalunya ja que en aquests mateixos moments Carme Forcadell estarà a punt de ser interrogada pel Tribunal Suprem Espanyol. La CUP-CC deixarà buit el faristol durant els 20 minuts d’intervenció que li pertoca com a grup parlamentari per denunciar el fet que la presidenta d’aquesta institució durant l’XI legislatura estigui sent jutjada precisament per exercir les seves funcions com a presidenta de la cambra.

Posa de manifest que és una atrocitat democràtica el fet que una representant del poble porti més d’un any en presó preventiva i que estigui sent jutjada per garantir el debat parlamentari, una funció per la qual ha estat escollida legítimament.

Segons la formació, el Tribunal Suprem posa de manifest, un cop més, que l’objecte d’aquests judicis és l’exercici dels drets fonamentals, entre ells el de la llibertat d’expressió, un dret que la presidenta del Parlament va exercir per garantir el debat parlamentari. Per aquest motiu, la CUP-CC assegura que l’Estat espanyol segueix desplegant tots els seus aparells repressius per superposar la unitat territorial del Regne d’Espanya a l’exercici d’aquests drets fonamentals.