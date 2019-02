Repressió

Centenars de persones acompanyen a Roger Español a la Ciutat de la Justícia

Roger Español, que va perdre la visió d’un ull per l’impacte d’una bala de goma l’1-O, ha declarat aquest migdia al jutjat d’instrucció 7 de Barcelona. Ho ha fet com a investigat i víctima.

Roger ha declarat que no tenia cap sentit que membres de la policia nacional espanyola disparessin bales de goma i només ha respost a les preguntes de la seva advocada. Pel que fa al moviment de les tanques, Roger ha dit que les va moure per "obstaculitzar el pas de les furgonetes policials", d'aquesta manera es guanyava temps per evitar que anessin a un altre col·legi a fer el mateix que havien fet on estava, el Ramon Llull de Barcelona.

Roger ha comptat amb el suport de centenars de persones que s'han concentrat a la Ciutat de la Justícia, entre elles el president de la Generalitat, Quim Torra i la consellera de Cultura, Laura Borràs.