8-N

En llibertat el militant d'Endavant detingut en relació amb la vaga del 8-N del 2017

Després d'unes hores de neguit, el Martí, militant d'Endavant detingut aquesta tarda a Martorell, ha estat posat en llibertat. El Martí estava investigat per haver tallat l'autovia A-2 a l'altura d'Abrera en el marc d'aquella vaga general. Ja havia estat citat a declarar, però s'havia negat a respondre a la citació amb l'argument de no reconèixer el tribunal espanyol. Avui també s'ha negat a declarar, i després ha estat deixat en llibertat.

En un comunicat, Endavant del Baix Llobregat ha manifestat que “Aquest és un dels centenars de casos repressius del darrer any. La gran operació repressiva desencadenada per l’Estat espanyol contra els drets nacionals i socials del nostre país no apunta només a líders polítics i socials, com hi ha cert interès a fer creure, sinó que és un escarment contra la gent del carrer, contra el poble organitzat”. L’organització afegeix: “La decisió d’en Martí (i de tantes altres lluitadores que han pres aquest camí abans) de no anar a declarar és una acció valenta que obliga a fer visible la repressió de l’Estat, alhora que genera solidaritat i ens ajuda a elaborar una resposta col·lectiva.”