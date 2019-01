Comunicat final de la 1a Conferència d'Organitzacions d'esquerra independenista dels Països Catalans (1977)

Comunicat final de la Conferència Independentista

A Barcelona, els dies 12 i 13 de novembre s'ha reunit la Conferència d'Organitzacions d'Esquerra Independentista dels Països Catalans. Hi han assistit com a membres de ple dret Gent Nacionalista independent dels Països Catalans, Comunistes Catalans Independents, Esquerra Catalana dels Treballadors(Nova Falç̧), Esquerra Nacional, Grup Socialista Independent, Moviment d'Unificació́ Marxista dels dels Països Catalans (MUM), Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, Partit Socialista d'Alliberament Nacional (Provisional) dels Països Catalans, Socors Català i com a observadors: Front Nacional de Catalunya, Col·lectiu Comunista Català̀, Col·lectiu pol Socialisme i la Independència, Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Front d'Alliberament Català (FAC), Estat Català (ortodox), EINA.. Col·lectiu Obrers en Lluita, Esquerra Republicana de Catalunya (històrica), Joventuts Socialistes d'Alliberament Nacional, Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC), Partit Federalista Europeu de Catalunya (Països Catalans).

Després de l'intercanvi d'informació entre les organitzacions participants sobre la ideologia, estratègia i tàctica, la Conferència ha treballat en base a quatre temes: alternatives al moviment popular, el procés estatutari cap a la independència i el socialisme, el moviment obrer, i les eleccions municipals. Com a resultat dels debats han estat elaborades quatre ponències que expressen bàsicament els següents acords generals:

1 - Impulsió i progressiva direcció política de les mobilitzacions de masses arreu dels PP.CC. per tal que les classes populars avancin en la seva lluita i assumeixin els objectius de la independència i el socialisme. En aquest sentit preconitzem la potenciació d'assemblees de base que s'articulin progressivament fins a arribar a una coordinació estable a nivell nacional.

2 - Impulsió com a pas cap a la independència i el socialisme d'uns processos estatutaris, dirigits per les classes populars dels quals ha de sorgir un poder polític català i l'inici de la progressiva unitat política dels PPCC. En la situació́ actual i davant l'intent governamental de concessió de pseudo-autonomies propugnem l'obertura d'un procés d e discussió popular dels continguts mínims dels futurs Estatuts en la línia dels textos de Núria, Elx i Cura, i exigim la convocatòria immediata per part dels governs pre-autonòmics d'eleccions de base comarcal als Parlaments Constituents de Catalunya, del País Valencià i de les Illes.

3- Quant al moviment obrer, constatem la necessitat d'impulsar l'autoorganització de la classe obrera catalana i d'avançar en el procés de construcció d'un sindicat nacional i de classe a cadascun dels PPCC.

4- La necessitat de participació de les organitzacions de l'esquerra independentista a les properes eleccions municipals, sense dissolució dels seus plantejaments, i amb els següents objectius: democratització dels Ajuntaments, participació popular en el poder municipal, descentralització i comarcalització de la vida municipal i, com a conseqüència, l'augment de la penetració popular dels objectius de l'independentisme d'esquerra.

5 - La CI, davant dels atacs que contra la unitat nacional dels PPCC s'han incrementat de forma virulenta darrerament al País Valencià, i no sols per part de la dictadura feixista sinó, a més, per part de sectors de l'esquerra espanyolista i regionalista, vol manifestar la seva decisió d'afirmar i defensar en tot moment que la Catalunya del Nord, el Principat de Catalunya, les Illes i el País Valencià constitueixen una nació, avui oprimida pels Estats espanyols i francès.

Finalment, s'ha acordat constituir la Comissió Permanent d'aquesta Conferència per tal d'impulsar la realització dels acords presos i de promoure i canalitzar noves iniciatives. Saludem també l'alliberament dels lluitadors catalans R. Trilla, A. Valls, M. Tarragó, J. U. Pérez i C. Sastre, resultat de la lluita que el nostre poble ha desenvolupat a l'entorn de la campanya "Llibertat patriotes catalans" impulsada per la Conferència Independentista. I denunciem l'actitud repressiva del Ministre Martín Villa en no acceptar les decisions preses pel Poder Judicial i n'exigim la immediata destitució, així com l'excarceració del patriota Emili Simó. Saludem el poble saharià amb motiu del segon aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahariana Democràtica i l'encoratgem en la seva lluita per la independència i contra l'agressió mauritano-marroquí. Així mateix anunciar l'actitud bel·ligerant dels Estats espanyol i francès i exigim l'anul·lació del Pacte Tripartit.

Aquest comunicat final és signat per totes les organitzacions i membres abans esmentades:

El MUM dels PPCC, CCI i CCC no fan seu el tercer punt, al qual donen el següent redactat: "Quant al moviment obrer, constatem la manca d'una línia de classe i nacional que ens comprometem a desenvolupar al si del proletariat per anar a la recerca de l'autoorganització pròpia dels treballadors dels PPCC."

S'adhereixen al contingut íntegre del comunicat final, a més de les organitzacions membres de lo conferència, el Col·lectiu Comunista Català, Col·lectiu pel Socialisme i la Independència i les Joventuts Revolucionàries Catalanes.

Veure també

Document de Socors Català (novembre 1977) per la llibertat dels patriotes catalans