La campana

Lletra de la cançó "La campana", escrita per Abdó de Terrades (Figueres, 1812-Medina-Sidonia, Andalusia -deportat-, 1856), militant republicà, amb múcia anònima, que fou publicada al diari El Republicano (1842).

Aquesta cançó i lletra va ser molt popular entre la classe treballadora del segle XIX, fins al punt que un governador la va prohibir expressament cantar-la el 1842, perquè cridava a prendre les armes en nom de la República i abolir els privilegis i les desigualtats.

Ja la campana sona,Lo canó ja retrona...Anem, anem, republicans,anem!A la victòria anem!Ja és arribat lo diaque'l poble tan volia;fugiu, tirans, lo poble vol ser rey.

Ja la campana sona...

La bandera adorada

que jau allí empolvada,

Correm, germans, a l'aire enarbolem!

Ja la campana sona...

Mireula que és galana

La ensenya ciutadana,

Que llibertat nos promet, si la alsem

Ja la campana sona...

Lo garrot, la escopeta,

La fals y la forqueta,

Oh Catalans! ab valor empunyem !

Ja la campana sona...

La cort v la noblesa.

L'orgull de la riquesa.

Caigan de un cop fins al nostre nivell!

Ja la campana sona.

La milicia v lo clero,

No tingan més que un fuero:

Lo poble sols de un altre y és lo rey

Ja la campana sona...

Los públichs funcionaris

No timgam amos varis:

Depengam tots del popular congrés

Ja sona la campana .

Los ganduls que´s mantenen

del poble, y luego´l venen,

morin cremats, sino pau no tindrem.

Ja sona la campana...

Un sol pago directe

y un sol ram que´l colecte:

Tothom d´allí serà pagat com deu

Ja sona la campana...

Que pàgui qui té renda,

O bé alguna prebenda:

Lo qui no té, tampoch deu pagar res.

Ja sona la campana...

Lo delme, la gabella,

Lo dret de la portella,

No, jornalers, may més no pagarem!

ja la campana sona

Lo canó ja retrona....

Anem, anem republicans, anem!

A la victòria anem !