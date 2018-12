Repressió

Arxivada la causa contra els 7 independentistes que van homenatjar a Julià Babia

Avui s'ha sabut l’arxivament de la causa 37/2017 per ‘enaltiment del terrorisme’ contra 7 militants independentistes catalans. Un procés iniciat per la Guàrdia Civil i l’Audiència Nacional a partir de l’acte d’homenatge al militant independentista Julià Babia i Privat, organitzat el febrer de 2017 per Poble Lliure i celebrat a Castelló de Farfanya (la Noguera) en ocasió del 30è aniversari de la seva mort en accident de trànsit.

Arran de l’acte en que es descobrí un monòlit de record a l’independentista a la Serra d’Horta de Castelló de Farfanya, 7 persones foren encausades per l’Audiència Nacional, 5 d’elles militants de Poble Lliure, a partir d’un informe elaborat per la Guàrdia Civil i assumit per la Fiscalia, en un despropòsit de cas que Poble Lliure sempre ha considerat que calia inserir dins la causa general contra l’independentisme que els aparells de l’Estat venen perpetrant i en la seva obsessió en vincular independentisme i violència.

Durant aquests mesos, en que la majoria dels investigats han declarat davant del jutge, tots ells han defensat que Julià Babia era un militant que havia donat els millor anys de la seva vida a la lluita independentista i que si l’independentisme és avui compartit per una majoria social a Catalunya, és gràcies a la tenacitat, el compromís i l’entrega d’aquells qui en anys més difícils per aquesta causa, n’havien assentat les bases i obert el camí que avui es transita.

En aquest sentit, Ferran Dalmau, en nom dels encausats (Albert Botran, Marcel·lí Canet, Marcel Casellas, Toni Casserres, Josep Maria Cervelló, Guillem Fuster i Ferran Dalmau) ha manifestat que: “seguirem defensant la llibertat d’expressió i continuarem reivindicant la nostra memòria històrica. I per això, restablirem el monòlit a Castelló de Farfanya per homenatjar de nou en Julià i tota la militància que ens ha precedit”. Tanmateix, ha agraït les mostres de suport rebudes al llarg d’aquests mesos i ha enviat una càlida abraçada a la família de Babia en nom de tots.