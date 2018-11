Nova web i dates de l'edició 2019 de la Fira Literal Barcelona

LITERAL, fira d'idees i llibres radicals celebrarà la seva cinquena edició els dies 10, 11 i 12 de maig de 2019 a l'Ateneu l'Harmonia (dins l'espai de l'antiga fàbrica Fabra i Coats), a Barcelona. Volem que LITERAL continuï sent un espai de trobada entre persones, llibres i idees.

Els organitzadors i organitzadores de la Fira Literal també han anunciat que estrenen nova web. Més moderna, més intuïtiva i optimitzada per a dispositius mòbils. Amb la idea de millorar la informació el nou portal web té una arquitectura de continguts millorada i un disseny actualitzat amb l’objectiu de fer més fàcil i accessible la navegació. Podreu trobar tota la informació de les edicions anteriors de la Fira Literal i anirem actualitzant tota la informació de la programació de la Fira Literal 2019.

La Fira Literal ja disposa també d'una botiga virtual amb tot el material de les edicions anteriors.

Aquest any la LITERAL arriba a la cinquena edició. Per celebrar-ho, hem volgut anar una mica més enllà i hem creat, en paral·lel a la fira, la LITERAL PRO. La fira LITERAL s’ha consolidat com a un esdeveniment clau del panorama literari, intel·lectual i polític als Països Catalans i al conjunt de l’Estat espanyol, atraient tant a professionals com a públic en general. Amb la LITERAL PRO, que tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig, volem crear un espai perquè els editors radicals i independents de tot el món es reuneixin, debatin i intercanviïn informació, planifiquin col·laboracions, venguin o intercanviïn drets, etc. En aquest sentit, si teniu alguna proposta de programació que creieu rellevant us demanem que us adreceu al grup coordinador de la fira per gestionar-ho amb la major antelació possible. Durant els propers mesos s'aniran concretant totes les col·laboracions i el programa de la fira 2019.