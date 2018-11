La CUP-Crida per Girona alerta que la creació del nou institut a Sarrià pot afavorir la segregació escolar al territori

La CUP-Crida per Girona ha alertat que la creació del nou institut de Sarrià de Ter pot perjudicar l’equitat educativa, i, per tant, intensificar la segregació escolar d’aquesta àrea territorial. Els cupaires han denunciat que el Departament d’Ensenyament no participi a la comissió del Consell Escolar Municipal de Girona dedicada a la lluita contra la segregació, i que la decisió s’hagi pres sense tenir en compte els treballs que s’estan duent a terme des d’aquest espai.

La formació també ha denunciat les mancances en la manera com s’ha pres i s’ha comunicat la decisió, ja que la direcció de l’institut Narcís Xifra no es va assabentar fins ahir dijous al vespre de les intencions del Departament. Finalment, la CUP-Crida per Girona ha remarcat la necessitat d’una planificació educativa des de la perspectiva del conjunt de l’àrea urbana de Girona, per evitar caure en dinàmiques partidistes i localistes.