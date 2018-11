Jornades de la CUP-Crida per Girona sobre violència masclista institucional

La comissió d’igualtats de la CUP-Crida per Girona ha organitzat per aquest novembre el seu IV seminari feminista, titulat "Violència masclista institucional: quan són les institucions qui ens agredeix”. El cicle tindrà lloc els dimecres 14, 21 i 28 de novembre de 19h a 21h al centre cultural La Mercè, i girarà al voltant de les discriminacions i la vulneració de drets que pateixen les dones per part de les institucions públiques, en àmbits com l’acollida o l’atenció a la violència masclista, entre d’altres.

La primera sessió (14 de novembre) es titula “Fronteres i estrangeria: la violència institucional contra les dones migrades” i comptarà amb les ponents Mònica Caldas, advocada del Programa d'Immigració de Càritas Girona; i Cristina Fernández Besas, investigadora de l'observatori del sistema penal i els drets humans de la Universitat de Barcelona i membre de Tanquem els CIEs.

La segona sessió (21 de novembre) es titula "La violència masclista en els recursos institucionals: CIEs i centres d'acollida", i comptarà amb la ponent Patricia Orejudo, membre de Women's Link Worldwide i autora de l’informe ‘Mujeres en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) realidades entre rejas)’.

La tercera i última sessió es titula "Revictimització institucional en l'atenció a la violència masclista", i comptarà amb les ponents Sílvia Ballesteros, advocada SIAD CBS Gironès; i Júlia Humet, advocada de Dones Juristes.

Moció per millorar la seguretat de les dones a la ciutat

Paral·lelament, la CUP-Crida per Girona ha presentat una moció que es debatrà el proper dilluns 12 de novembre al Ple municipal amb l’objectiu de millorar la seguretat de les dones a la ciutat davant l’amenaça d’agressions masclistes.

El text proposa que l’Ajuntament estudiï crear la parada intermèdia sota demanda en les línies d’autobús urbà, de forma que el conductor/a d’autobús permeti que les dones baixin del vehicle en un punt intermedi entre dues parades sense alterar el recorregut oficial. La moció preveu que la mesura es treballi amb la taula de la mobilitat i d’acord amb la plantilla de treballadors de TMG.

Una altra mesura proposada és estendre el model de punts liles a totes les festes i festivals de la ciutat adaptant-lo a la seva realitat; així com que s’imparteixin tallers gratuïts d’autodefensa per a dones en els centres cívics, en què es combini l’adquisició de tècniques físiques juntament amb altres dinàmiques per treballar l’autoconfiança i per prendre consciència de les pors.