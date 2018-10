Neix Guanyem Girona per impulsar una alternativa de govern en clau “social, democràtica, popular i republicana”

Dilluns al vespre el saló de descans de Teatre Municipal de Girona es va omplir de gom a goma en la presentació pública del manifest “Guanyem Girona”, que aposta per la creació d’una candidatura “municipalista i ciutadana” amb capacitat de “liderar un projecte de canvi en clau social, democràtica, popular i republicana”. L’han signat inicialment una quarantena de persones destacades de la ciutat en diferents àmbits, i ja s’ha obert un període d’adhesions a través del web guanyemgirona.cat

Els signants del manifest consideren que en els darrers anys el govern gironí ha fet una aposta per “un model de ciutat aparador mentre s’abandona la gestió del dia a dia, creixen les desigualtats i es descuiden els barris”. Per això descaquen que cal un nou espai polític “amb vocació majoritària” que prioritzi “el benestar de la gent, la centralitat de tots els barris i la participació ciutadana”. A continuació, el manifest desenvolupa un decàleg amb els principis que haurien de guiar el model de ciutat i de govern alternatiu que proposen.

Entre els signants inicials destaquen persones de l’àmbit acadèmic com Íngrid Guardiola, Sergi Bonet o José Antonio Donaire; del món cultural com Josep Maria Fonalleras, Guillem Terribas o Quim Curbet; i del món sindical, com Pau Gàlvez o Laura Iglesias. També hi ha membres de diferents organitzacions polítiques com la CUP, el Comú de Girona, MES, Som Alternativa, LI i Pirates de Catalunya; així com persones destacades dels moviments socials i l’associacionisme, en àmbits com l’ecologisme, la lluita contra el racisme, el feminisme, l’habitatge o la cultura popular.

En la presentació, que va anar a càrrec dels signants Josep Maria Fonalleras, Carles Serra i Adama Boiro, es va fer pública la convocatòria d’una assemblea oberta a la ciutadania el proper dimecres 7 de novembre a les 19h al teatre del centre cívic de Sant Narcís, que servirà per formalitzar les bases del nou espai i per iniciar el procés de creació de la futura candidatura.