Repressió

Acte de presentació del Grup de Suport Absolució Antifeixistes de la UAB

Serà el proper dijous a les 13h a la plaça Cívica

La setmana passada va néixer el Grup de Suport Absolució Antifeixistes de la UAB, un grup d'estudiants de la UAB a qui Societat Civil Catalana i la Fiscalia d'Odi vol dur a presó per rebutjar la presència de feixistes a la universitat.

Actualment hi ha dos judicis oberts, on demanen 3 anys i mig de presó per cada un dels acusats (10 anys en total), 16.500€ en 'danys morals' i prohibició de formar part de llistes electorals. L'altre cas resta a l'espera de l'escrit d'acusació. A més hi ha investigació oberta com a organització criminal.

En els dos processos judicials la UAB ha facilitat imatges i una base d'estudiants a Mossos per tal d'identificar-los i informar-los de la seva militància a organitzacions del moviment estudiantil.