Antirepressiu

Neix el Grup de Suport Absolució Antifeixistes de la UAB

Aquest dimarts s'ha constituït el Grup de Suport Absolució Antifeixistes de la UAB amb l'objectiu d'impulsar una campanya en defensa dels estudiants acusats d'odi per Societat Civil Catalana i la Fiscalia d'Odi pel sol fet de rebutjar la presència feixista de la universitat.

Actualment tenen dos casos judicials oberts. En el primer els hi demanen fins a un total de 10 anys de presó (3 anys i migs per cada un dels tres imputats) i 16.500€ en danys morals. En el segon són acusats de coaccions i amenaces. En l'actualitat es troben a l'espera de l'escrit d'acusació. A més, també tenen una investigació oberta en què són considerats una organització criminal.

Fa poc que el Jutjat de Cerdanyola havia absolt a dos dels companys acusats per altres dos casos, per suposadament de robar una bandera espanyola. És a dir, en un inici comptàvem amb quatre judicis, ara només dos -a un dels dos els hi falta l'escrit d'acusació-, que precisament és on es preveuen les penes de presó més altes.

En els dos processos judicials la UAB ha facilitat imatges i una base de dades d'estudiants a Mossos per tal d'identificar i informar de la militància a organitzacions del moviment estudiantil.