València acull Ahed Tamimi i la seua família

Demà a partir de les 18 h., Ahed Tamimi i la seua família seran rebudes a la plaça del Pilar de València amb albaes de benvinguda, actuacions i sopar posterior a càrrec d'El Racó de la Corbella. Abans, a les 12 h, oferiran una roda de premsa al Centre Social-Bar Terra de Benimaclet (c/ Baró de Sant Petrillo, 7).

És important destacar que aquest acte s'emmarca en un lloc, València i el País Valencià, que són referents mundials de la solidaritat amb Palestina (en maig i juny d'aquest any 2018, BDS País Valencià va aconseguir que l'Ajuntament de València i les Corts Valencianes es declararen Espais Lliures d'Apartheid Israelià -i per tant, s'adheriren al BDS- convertint-se en la ciutat i el territori més grans del món en fer-ho). Darrere, molts anys de treball, d'assemblees, d'activitats i de reunions per part de persones de joves i majors que treballem dia a dia, de manera desinteressada, pels drets del poble palestí. Per tot açò, esperem plenar el carrer amb una actitud de acollida, orgull, germanor i alegria per la arribada de la família Tamimi. A més a més, volem aprofitar l'estada de la família Tamimi i, en especial d 'Ahed, per visibilitzar i recordar a tots els menor d'edat que l'Estat d'apartheid d'Israel segresta a les seues presons violant la IV Convenció de Ginebra, la Convenció sobre els Drets de la Infància i tot tipus de dret internacional.

La campanya BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) pels drets del poble palestí és la major coalició de la societat civil palestina. Creada a l'any 2005, s'inspira en una iniciativa similar que va contribuir a la caiguda del règim d'apartheid sud-africà. El BDS busca el compliment del dret internacional i els Drets Humans per part israeliana i compta amb nombrosos grups territorials arreu del món ( com BDS País Valencià), té el suport d'importants organitzacions i figures jueves i antiracistes i recentment ha estat nominat al Premi Nobel de la Pau 2018. En l'actualitat, el científic més prestigiós de les últimes dècades, Stephen Hawking, la filòsofa d'origen jueu Judith Butler, l'activista afroamericana i feminista Angela Davis, el cineasta Ken Loach, el músic i líder de Pink Floyd, Roger Waters o el Premi Nobel de la Pau i arquebisbe sud-africà, Desmond Tutu, han donat suport al BDS. Entre altres raons, cal continuar impulsant el BDS perquè és el que ens ha demanat el poble palestí i perquè cap altra negociació o solució ha fet possible que l 'Estat d'apartheid d'Israel deixe d'assassinar impunement la població palestina. No podem oblidar que més de 2.000 xiquetes i xiquets palestins han sigut assassinats per l'exèrcit israelià i els colons israelians des de l'any 2000.