Retratem una de les fonts de finançament dels GDR

José Manuel Opazo, el mecenes dels ultres arrencallaços

Amb nocturnitat i traïdoria. L’espanyolisme radical, organitzat entorn dels autoanomenats GDR (Grups de Defensa i Resistència), fa mesos que retira llaços grocs dels carrers o intenta boicotejar actes independentistes i de suport als presos polítics. Darrerament, Ciutadans s’ha encarregat d’alenar aquesta mena d’accions, però sovint són els perfils més ultres o radicalitzats els que encapçalen els GDR. De José Casado, a Raúl Macià o Jaime Vizern. Cap d’ells no amaga les seves simpaties per grups xenòfobs o explicítament neonazis.

Les seves actuacions, però, a vegades comporten despeses judicials i algú ha de pagar la festa. Aquí és on entra en acció José Mauel Opazo. Aquest antic guàrdia civil, empresari del sector immobiliari i resident a Suïssa, s’ha erigit com un dels mecenes i coordinadors dels GDR. Segons va informar OkDiario, estaria organitzant un fons econòmic, demanant col·laboració a empresaris catalans, per assumir despeses relacionades amb els arrencallaços.

Més enllà d’això, però, Opazo va ser el responsable de pagar, de la seva pròpia butxaca, els costos del judici l’ultradretà de Balsareny (Bages) Raúl Macià. Aquest gaudeix actualment del tercer grau i està condemnat a 8 anys i 9 mesos per robar, segons Regió7, 45 quilos de droga i 15 mil euros a dos narcotraficants a punta de pistola. El pagament es va fer mitjançant Vox, partit amb el qual l'empresari ha mostrat les seves simpaties en diverses ocasions. Recentment, Macià va passar set mesos a presó per reincidir amb un delicte menor i fins aquest dimecres, que torna a ingressar, gaudia del tercer grau. Famós per arrencar estelades de llocs públics, l’anticatalanisme més ultra va vendre la seva detenció com un fet polític i el reivindicava com al “veritable pres polític”.

Opazo es va fer conegut per ser la “bèstia” de Quim Torra. És a dir, l’home que va exigir que es parlés castellà en comptes de català a l’avió de la companyia aèria Swiss en el qual també viatjava l’ara president català i aleshores treballador d’una empresa d’assegurances. A partir d’aquesta experiència, Torra va fer un article en què criticava l’actuació de l’empresari d’origen basc, aleshores militant d’UPyD, titllant-lo de bèstia.

Nexes ultraespanyolistes

Entre l’activisme espanyolista això, sens dubte, representa galons. És des d’aquesta autoritat moral que ha organitzat una manifestació a Barcelona el proper dia 9 de setembre per demanar la dimissió de Pedro Sánchez i que Govern espanyol que no doni cap mena de suport a l’independentisme. De moment, el partit ultradretà Vox ja ha anunciat la seva participació. Per ajudar-lo a dur endavant les seves tasques ha fitxat a l’aristòcrata Álvaro de Marichalar, qui s’encarregarà, segons Economia Digital, de dur les relacions amb les institucions, dins de l’equip que ha de coordinar els GDR.

Una de les accions de promoció de la protesta del proper 9 de setembre la va fer Opazo colze a colze amb Santiago Pulido, membre de Segadors del Maresme i un dels responsables de l’acció contra les creu grogues a la platja de Canet de Mar (Maresme).

Res estrany, doncs, malgrat el seu passat al costat de Rosa Díez -ell va concórrer a les llistes d’UPyD a les eleccions al Parlament Europeu de 2009 i la seva dona, Elizaveta, en va ser la responsable de xarxes- actualment les seves afinitats polítiques se situen a la dreta de la dreta.

Així, en unes fotos publicades el 15 de juny al Facebook de Raúl Macià, Opazo apareixia de costat amb Jaime Vizern -líder de Democracia y Unidad Española i exmembre de la Hermandad de Hermanos Cruzados-, Javier Capdevila Grau -membre d’Unidad Nacional Española- i el mateix Macià. Als comentaris d’aquesta imatge el líder de la formació neonazi Democracia Nacional, Albert Bruguera, comentava “anda que avisais melones” [sic]. La resposta de Macià, amb qui manté bona relació, era taxativa: “ja et vaig dir que compto amb tu, no creguis que te’n lliuraràs”. A la conversa també hi entra, reclamant ser convidada, Carlota Sales Llop, també afí a Democracia Nacional.

L’esfera d’afinitats ultres a les xarxes d’Opazo, que també va participar a la concentració promonàrquica del 17 d’agost a Barcelona, no queda aquí. Entre els seus amics hi ha l’expresident de la Hermandad de Caballeros Legionarios i líder de Legión Urbana, Jesús Cañadas. També present, com un dels responsables de l’equip de seguretat, a la manifestació del 17A, Cañadas manté una excel·lent relació amb diferents membres de Democracia Nacional. A la vegada, aquests són assidus al local que els Legionarios mantenen a Sant Andreu de Palomar (Barcelona).

Entre les seves amistats a Facebook hi ha també l’activista d’extrema dreta Antonio Noguera Martínez. Responsable de l’agressió a membres d’un CDR, on també hi era Vizern, el passat juliol a les voravies de la presó de Lledoners. Noguera apareix compartint taula al costat d’Opazo en una foto publicada per Raúl Macià el passat tres d’agost. A la imatge hi apareix també l’ultra Óscar González, actiu membre del GDR del Bages i present a l’agressió a membres del CDR de Santa Maria d’Oló el passat 16 de juny. En una de les darreres publicacions d’Opazo al seu perfil de la xarxa de Zuckerberg hi apareix també un comentari de la usuària Pepi Sacie, d’ideologia neonazi i afí a Democracia Nacional.

Més enllà de Facebook, destaca que al seu Instagram segueix, a banda de múltiples perfils espanyolistes i protabarnia, el compte del neonazi Hogar Social Madrid (HSM). També segueix a Lo Nuestro, una organització inspirada en HSM que actua al sud del País Valencià i Múrcia.