1 d’octubre, ni oblit ni perdó!

Ara fa un any, l’Estat espanyol buscava a la desesperada donar resposta a un moviment popular organitzat que creixia dia rere dia en defensa d’un referèndum d’autodeterminació. Aquest intent de frenar la força del poble als carrers va resultar ser violència, criminalització, registres, detencions, empresonaments, denúncies i amenaces. En definitiva: repressió, repressió i més repressió. Malgrat tot, entre aquest clima, el poble català va saber reaccionar com calia, i els estudiants no en vam ser una excepció. Volíem esdevenir la punta de llança que plantés cara a l’Estat i ens vam organitzar a instituts, campus i facultats. Volíem ser plenament partícips del contrapoder popular i vam decidir prendre els carrers i mostrar-nos decidits a desobeir.

Un any després, però, la repressió no s’ha aturat. Els presos polítics i exiliats segueixen tancats i perseguits, hi ha més de 2000 persones investigades per participar de mobilitzacions i encara patim els estralls de l’aplicació del 155. I l’educació no n’ha quedat al marge: A les universitats hem hagut de veure com es paralitzava qualsevol tipus d’inversió, frenant així projectes de recerca i investigació. Hem vist com s’atacava als nostres docents, acusant-los d’adoctrinar. Hem patit el feixisme carregant directament contra el model d’immersió lingüística del nostre país.

Davant d’aquests atacs, només ens queda una opció: l’autoorganització popular per guanyar totes les llibertats. I els estudiants en podem ser l’avantguarda, però cal que estiguem tots units, tal com vam aconseguir un any enrere. Així mateix, convençuts que la coordinació ens enforteix davant un estat repressor, instem a tots els agents independentistes a fer un full de ruta conjunt amb l’objectiu que el Govern de la Generalitat faci efectiva la voluntat popular expressada en els resultats de l’1 d’octubre passat. Per això creiem que la mobilització constant, des d’una estratègia coordinada, ens permetrà tensionar l’Estat i obligar-lo a respondre a les demandes del poble català.

L’any passat ho vam fer. Vam omplir els carrers de llibertat i vam demostrar la força dels estudiants. I aquest any ho tornarem a fer. Amb tots vosaltres i amb la convicció que només amb la lluita tindrem un futur digne.

Aquest 1 d’octubre, recuperem els carrers! 1-O, ni oblit ni perdó!