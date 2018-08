Fotoperiodisme

VISA POUR L'IMAGE de Perpinyà acull un debat sobre discurs, missatge, impacte i percepció internacionals de l'1-O i del procés

El Festival Internacional de Fotoperiodisme VISA POUR L’IMAGE organitza el proper dimarts 4 de setembre una taula rodona sobre la mediatització internacional del procés independentista que viu Catalunya. L’objectiu és el d’abordar el procés des del punt de vista mediàtic, com s’ha explicat per part d’institucions i mitjans, com s’ha retransmès per part de periodistes i canals, però també com s’han percebut entre l’opinió pública internacional els esdeveniments, fets i diferents etapes que s’han succeït a llarg dels darrers temps a l’escenari català. L’acte tindrà lloc a les 15h al Palau de Congressos de Perpinyà.

En l’acte hi participaran el MHP Carles Puigdemont (per videoconferència), els directors de mitjans catalans Vicent Sanchis (TV3) i Carles Ribera (La República), el fotoperiodista Jordi Borràs, i les corresponsals estrangeres a Catalunya Krystyna Schreiber (Alemanya) i Elena Marisol Brandolini (Itàlia), moderats per l’advocat i antic alcalde adjunt de Perpinyà, Pierre Becque.

Coincidint amb l'inici de curs polític a Barcelona, l'anàlisi mediàtica internacional del procés es trasllada així la Catalunya Nord, amb aquesta sessió dirigida a professionals de la imatge i de l'actualitat d'arreu del món. Havent assolit uns 200.000 visitants el 2017, enguany el VISA celebra la 30a edició amb exposicions,premis professionals destacats, projeccions i trobades que de nou inundaran diferents espais de Perpinyà d’imatge, cultura i actualitat de l’1 al 16 de setembre.