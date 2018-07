La CUP-Crida per Girona reclama un pla municipal de política lingüística

La CUP-Crida per Girona ha defensat la necessitat que l’Ajuntament de Girona es doti d’una política de normalització lingüística ambiciosa i ben coordinada amb els diferents agents de la ciutat que poden jugar un paper en la promoció de la llengua. Ho ha fet a través d’una moció que es debatrà dimarts que ve al Ple municipal. Els cupaires han denunciat que les partides destinades a la promoció del català s’han reduït un 10% des que Convergència va accedir al govern de la ciutat el 2011, i que els òrgans de què disposa el consistori en matèria lingüística, el Consell Participatiu per la Llengua i la Comissió de Seguiment per a l’ús de la Llengua Catalana, no s’han reunit cap vegada durant aquests anys.

Davant d’aquesta situació, la CUP-Crida per Girona demana impulsar un Pla Municipal de Política Lingüística que, partint d’una diagnosi sobre l’estat actual de la qüestió, plantegi objectius estratègics amb relació a la situació de la llengua a la ciutat. La moció proposa que aquest pla s’aprovi abans de finalitzar l’actual mandat municipal, i que estigui coordinat amb el Consorci de la Normalització Lingüística i les entitats que treballen en aquest camp. Un altre dels punts principals de la moció és recuperar la dotació pressupostària de les partides relacionades amb la política lingüística com a mínim fins a nivells del 2011 de cara al pressupost municipal del 2019, la qual cosa suposa un increment aproximat d’un 10%.

Altres propostes que incorpora la moció són convertir l’actual Consell Participatiu per a la Llengua en un nou Consell Municipal de la Llengua; establir un servei municipal de política lingüística; impulsar un protocol que prevegi els criteris lingüístics que hauran de seguir els processos de compra i de contractació de l’Ajuntament; promoure un projecte d’agermanament amb ciutats dels diferents territoris dels Països Catalans; i finalment impulsar un premi, beca o reconeixement anual vinculat a l’estudi, el compromís o la promoció del català. Aquesta iniciativa rebi el nom de Francesc Ferrer i Gironès, per la seva aportació en el camp de la normalització lingüística durant tota la seva vida i en especial durant la seva etapa com a regidor del govern de la ciutat. Justament aquesta setmana ha fet 83 anys del seu naixement.