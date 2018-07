Català

L’acte institucional d’inici del Correllengua se celebra al districte de Sants-Montjuïc

Aquest vespre s’ha celebrat l’acte institucional d’inici del Correllengua a la sala de plens de la Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc amb motiu dels 20 anys del Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.



L’esdeveniment organitzat per la CAL, el Secretariat d’Entitats i la cooperativa Abacus ha començat amb les salutacions de Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats; Pep Ribas, president de la CAL, i Laura Pérez, regidora del Districte de Sants-Montjuïc.



A continuació s’ha projectat un vídeo del president a l’exili Carles Puigdemont, en què parlava sobre el Correllengua i el fenomen de la Nova Cançó. Després s’ha projectat un altre vídeo del conseller Lluís Puig, que des de Brussel·les ha fet una salutació i ha dirigit unes paraules als organitzadors del Correllengua i a totes les persones que celebraran el moviment. A més, també s’ha fet un passi del vídeo del Correllengua, un audiovisual realitzat per Carles Porta que presenta el moviment i l’edició d’enguany.



Durant la vetllada també s’han donat els premis de la 10a edició del Concurs de Cartells del Correllengua. El disseny guanyador, que il·lustra els cartells i la programació del Correllengua d’enguany, ha estat obra de Jordi Guillamon Bellido, que ha estat premiat amb 300 euros en metàl·lic.



En la categoria infantil, el dibuix guanyador l’ha realitzat Júlia Yuste i Mariona Redondo, totes dues d’11 anys, que han estat premiades amb un lot de llibres. El dibuix infantil s’utilitzarà per fer el mosaic gegant que, demà dissabte dia 30, elaborarà l’alumnat de les diferents escoles dels nostres barris i que presidirà els actes centrals del Correllengua al Parc de l’Espanya Industrial.



Finalment, per concloure l’acte, els cantautors Vicente Monera i Jaume Calatayud han interpretat un recital poeticomusical sobre la Nova Cançó amb el títol “Per l’ull de les escales, queien cançons a raig”.

L’acte central d’inici del Correllengua

Aquest dissabte s'esta duent a terme l’últim acte d’inici del moviment al Parc de l’Espanya Industrial. Es farà una jornada de celebració que comptarà amb la participació d’entitats culturals, veïnals i altres col·lectius del barri implicats amb el moviment. També hi haurà parades d’entitats, gegants, espectacles infantils, concurs de dibuixos i les actuacions de Pau Alabajos, Gemma Humet, Quico Pi de la Serra, Cesk Freixas i Núria Feliu, entre d’altres.