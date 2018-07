Català

Tret de sortida al Correllengua 2018

Aquest dissabte s'ha dut a terme l'acte central d'inici del Correllengua 2018, l'últim dels esdeveniments que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalan a (CAL) ha organitzat coincidint amb el 20è aniversari del Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.La jornada s’ha celebrat al parc de l’Espanya Industrial i ha comptat amb la participació d’entitats culturals, veïnals i d'altres col·lectius del barri implicats amb el moviment. També hi ha hagut gegants, espectacles infantils, concurs de dibuixos i concerts.Durant el matí, l'acte, presentat per Núria Vilajeliu, ha començat amb una traca d'inici realitzada pels Diables de Sants i l'actuació dels tabalers del barri. Poc després s'ha muntat el mosaic gegant a partir del dibuix guanyador de la categoria infantil del Concurs de cartells del Correllengua . El mosaic ha estat elaborat per l'alumnat de les escoles del barri.Seguidament, la Cia. Dani Caracola ha estrenat Bon dia i bon sol, un espectacle sobre la vida i llegat d’en Xesco Boix.Tot seguit, Cesk Freixas ha realitzat una actuació musical amb la col·laboració de Pau Alabajos (València), Gemma Humet (Barcelona), Marcel Pich (Mallorca), Ivette Nadal (Barcelona) i Meritxell Gené (Lleida). Tots ells feien un bon mosaic de cantants dels Països Catalans i han ofert un tast d'algunes de les cançons de llibertat col·lectiva dels anys 60 i 70.A la tarda, l'esdeveniment ha estat presentat per Txe Arana i ha començat amb l’actuació musical de Les Kol·lontai, un grup de música format per les cantautores Meritxell Gené, Sílvia Comes, Ivette Nadal i Montse Castellà. El nom del grup fa referència a la feminista i política comunista soviètica Aleksandra Kol•lontai.A continuació, s'ha gaudit del repertori musical de la cantant santsenca Núria Feliu i del cantautor Francesc Mir, també del barri de Sants.La jornada ha continuat amb l’actuació de la Coral Sant Medir i la Coral La Vinya, que han interpretat cançons que han marcat una època. Durant aquesta actuació, hi havia més de 100 persones dalt de l’escenari.Després ja ha arribat un dels moments més emblemàtics de l’acte: la lectura del Manifest del Correllengua 2018 , enguany redactat per l’Alguer Miquel, cantant de Txarango. A més, els Diables de l’Escola Barrufet han procedit a l’encesa de la flama de la llengua.Al vespre, ja a la recta final de la jornada, Cesk Freixas ha tornat a pujar a l’escenari per interpretar les seves cançons, i Quico Pi de la Serra, un dels integrants dels Setze Jutges, ha tancat l’acte amb la seva actuació musical.