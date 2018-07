Català

La Plataforma per la Llengua reclama més suport al català en les subvencions per a la promoció musical

Els ajuts públics a la música no ajuden a la música en català. Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi que la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest matí amb la presència de personalitats del món de la música, i que analitza els recursos destinats a l'àmbit de la música per la Conselleria de Cultura durant els anys 2015 i 2016.

L'estudi, que analitza la situació al Quebec, Irlanda, Finlàndia, Eslovènia, Lituània i el País Basc, conclou que a Catalunya es produeix una situació d'anomalia absoluta: 6 de cada 10 euros dels ajuts públics a la música a Catalunya es destinen a projectes on la presència del català és inferior al 25%. En tots els casos comparats, excepte al País Basc, els projectes que més dotació pressupostària reben són els que superen el 75% de presència de la llengua pròpia. Tot i això, fins i tot en el cas del País Basc la dotació per als projectes amb més presència del basc és més elevada que a Catalunya.

Les xifres canten: propostes per revertir la situació

Arran de les conclusions i les dades mostrades a l'estudi, la Plataforma per la Llengua impulsa la campanya Les xifres canten com a resposta. A través d'aquesta campanya, l'ONG del català reclama a la nova consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya un canvi en les polítiques de subvenció per a la promoció musical. Aquesta campanya inclourà la recollida de signatures a través del portal www.lesxifrescanten.cat i l'enviament de cartes a la consellera Laura Borràs, així com la participació d'artistes de tot el domini lingüístic català. "Demanem a la consellera que aprofiti l'oportunitat d'un nou Govern per fer polítiques que reverteixin la situació", ha assegurat Lluís Duran, autor de l'estudi i membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua.

Des de l'ONG del català es plantegen tres propostes com a punt de partida per millorar les dades de l'estudi. Per una banda, es planteja la necessitat d'incorporar una quota mínima del 50% de música en català o aranès, com a requisit per a beneficiar-se d'una subvenció. Però també es plantegen canvis en un altre dels requisits que actualment existeixen: que els artistes siguin residents a Catalunya, i que la realització del 100% o la majoria de l'activitat es realitzi a Catalunya. La Plataforma per la Llengua demana que s'eliminin aquests punts, per tal d'afavorir que les propostes artístiques en català d'arreu del domini lingüístic puguin tenir-se en compte, i perquè els projectes musicals per la cooperació cultural entre territoris de parla catalana també puguin optar a ajuts públics.

Suport del sector musical

Les xifres canten, abans de fer-se pública, ja compta amb el suport de diverses personalitats del sector. És el cas de la Companyia Elèctrica Dharma, Joan Isaac, Gossos, Gemma Humet, Brams, Feliu Ventura, Ivette Nadal, Joan Garriga (La Troba Kung-Fú), Caïm Riba, Meritxell Gené, Cesk Freixas, Roger Mas o Pau Alabajos. Però també compta ja amb el suport dels festivals Barnasants i Tradicionàrius, i de les discogràfiques RGB, Picap, Propaganda pel Fet i U98 Music.