Simbologia franquista

La Comissió per la retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa celebra l'anunci de la nova Llei sobre memòria històrica

La Comissió per la retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa celebra l’anunci que ha fet el Govern referent a la nova llei sobre memòria història que està preparant i que permetrà retirar tota la simbologia franquista dels espais públics de tot el país i que, a més, serà d’obligat compliment.

Tot i així, l'entitat es conscient que a Tortosa "tenim el símbol més gran d’exaltació franquista, després del Valle de los Caídos. I, a més, està al mig del riu que és la imatge de la ciutat. A més, com sabem, aquest ‘símbol’ franquista no té propietaris . Resulta que ningú sap de qui és. Però sí que sabem qui el va col·locar, inaugurar i el que representa.

Per a l'entitat, ara pot ser un bon moment per reconduir la situació i netejar la possible imatge que s’ha pogut donar a la resta de la societat catalana de Tortosa com a darrer reducte franquista a Catalunya.

També remarca que "és de sentit comú, i l’Ajuntament de la nostra ciutat no pot ignorar, que molts ciutadans i ciutadanes de Tortosa malgrat tots els impediments de l’estat espanyol estem per construir un nou país on els drets democràtics , siguin entre altres , la base de la convivència".

Ara, amb aquesta llei, considera que és "una nova eina i podrem fer els deures que no hem pogut fer abans". Tot i qpunta que "caldrà dotar aquesta iniciativa dels pressupostos necessaris per a la seua implementació". Per aformar que "Només així aconseguirem alliberar-nos del monument franquista més gran de Catalunya que tenim a Tortosa".