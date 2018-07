Solidaritat

Maridatge de vins i formatges a l'Arboç pels presos i exiliats

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de l'Arboç ha organitzat un maridatge de vins i formatges pel proper 13 de juliol a les 20h a la Giralda de l'Arboç. Es comptarà amb la presència del secretari de la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós, l'exdiputat Quim Arrufat, i el diputat al Parlament Ferran Civit, així com també dels familiars dels presos polítics i exeliats.

Hi ha previst fer una visita guiada a la Giralda. El maridatge es farà amb cinc formatges de l'exili, vins i caves del Penedès. A les degustacions, es farà un sorteig de quatre seients a FAQS. També hi haurà música en directe a càrrec de Jordi Sunyé, del Grup Julivert, així com una zona Chill Out als jardins de la Giralda. L'aportació econòmica és de 30 euros pels adults i 10 euros pels menors de 18 anys. Els guanys seran destinats a sufragar els costos que tenen els familiars dels presos i els exiliats.