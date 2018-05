pensions

Els pensionistes tornen a omplir els carrers "Per unes pensions dignes"

A Barcelona, més de tres mil persones es van manifestar pels carrers cèntrics de la ciutat, aquest dissabte, conocats per la Marea Pensionista de Catalunya. La marxa va començar de la plaça de la Catedral amb la pancarta de capçalera sota el lema “No al Pacte de Toledo” i va finalitzar el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume. Durant la manifestació s'han corejat lemes com a , “El Pacte de Toledo és una enganyifa“, “Governi qui governi, les pensions es defensen“, “No hi ha pa per a tant xoriço” o “Mariano Corleone ens roba les pensions”.

També han hagut mobilitzacions al Pais Valencià (Alcoi, Benidorm, Bocairen, Elx, Ibi, Ontinyent, Vila-real, Xàtiva, Castelló, Elda, Dènia, Torrevella, Alacant i València). Així com a poblacions d'Euskadi, Canàries, Galícia i espanyoles.