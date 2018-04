En defensa del territori

Salvem lo Montsià realitza una acció en defensa del paisatge agrari i el seu entorn natural i patrimonial

Aquest matí Salvem lo Montsià ha realitzat una acció reivindicativa d’oposició a la nova explotació minera de Cemex, Ferradura 2.

La multinacional Cemex segueix amb la nova extracció d’argiles als peus de la serra del Montsià. Terres que després es porten a la fàbrica de ciment a Alcanar. La nova activitat minera comporta una forta afectació just baix mateix del jaciment arqueològic de La Ferradura / Els Castellets, del primer ferro, on els ancestres hi van viure fa uns 2.700 anys. La Ferradura, juntament amb altres assentaments pròxims, conformaria el Complex Sant Jaume: la primera entitat política documentada fins ara al que avui en dia és Catalunya.

Com es pot veure a les fotografies, l’actual activitat extractiva agressiva amb el paisatge està a la falda del Montsià a poques desenes de metres de les importants restes arqueològiques protohistòriques, on en els darrers anys s'hi han realitzat diverses campanyes d'investigació per part del Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP) de la Universitat de Barcelona. Justament avui dilluns ha finalitzat l’actual campanya de treballs arqueològics, la desena que el GRAP duu a terme en aquest assentament del 1er ferro (de mitjans segle VII i principis del VI aC), actiu que es pretén continuar estudiant i posar-lo en valor.

La pluja ha impedit la pujada que teníem prevista per visitar in situ els treballs al jaciment. Des d’allíes pot veure l’enorme impacte visual i paisatgístic a l’entorn que comporten les extraccions d’àrids just als peus del turó. A més l’espoli de terres també dificulta la interpretació d’aquest indret, com a antic lloc de guaita i control de les vies de comunicació per l’interior de la Foia d’Ulldecona. Des de Salvem lo Montsià, amb les quasi 1.700 signatures de suport recollides,seguim reclamant una protecció eficaç del territori per a evitar la proliferació de més forats que malmeten irremeiablement el nostre entorn, un patrimoni natural i cultural que hauria de ser un llegat a preservar. I és que, en cas de continuar amb noves extraccions/espolis de terra, s’enduran milions de tones de terra fèrtil.