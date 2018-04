En defensa del territori

Mobilització a Ulldecona en defensa del paisatge agrari i el seu entorn natural i patrimonial a la falda de la serra del Montsià

A les 10h, Salvem Lo Montsià ha convocat una concentració davant la Cooperativa Agrícola d’Ulldecona, per anar en vehicles en a l’activitat minera Ferradura 2. En aquest indret es farà una acció reivindicativa i després es pujarà a l’assentament del 1er ferro, on durant aquests dies s’hi realitza l’actual campanya de treballs arqueològics per part del GRAP de la Universitat de Barcelona.

Fa mesos que la plataforma Salvem lo Montsià ha demant que s’aturin les extraccions d’argila de l'empresa Cemex i creu que una manera de fer-ho és incorporar aquesta zona al catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), pel seu alt valor paisatgístic, històric i social.

Tot i així, Cemex segueix amb l’extracció de terres i argiles, amb una forta afectació baix mateix del jaciment arqueològic de La Ferradura / Els Castellets, del primer ferro, on els ancestres hi van viure fa uns 2.700 anys. La Ferradura, juntament amb altres assentaments pròxims, conformaria el Complex Sant Jaume: la primera entitat política documentada fins ara al que avui en dia és Catalunya.

La nova extracció d'argiles a la falda del Montsià està a poques desenes de metres de les importants restes arqueològiques protohistòriques, on en els darrers anys s'hi han realitzat diverses campanyes d'investigació per part del Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica. Esta explotació agressiva amb el paisatge ja està tenint un fort impacte a l'entorn d'un jaciment que es pretén continuar estudiant i posar-lo en valor. "És un entorn natural i cultural que s'hauria de preservar", puntualitza la plataforma.