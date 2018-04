L’estrena de l’obra ‘El último bufón’ de Leo Bassi obre la programació de la fira Literal

De l’11 al 13 de maig tindrà lloc a la Fabra i Coats de Barcelona la quarta edició de la Literal , fira de llibres i idees radicals. Davant la censura i la repressió que pateix el món de la cultura, entre d’altres, el grup promotor de la fira Literal reivindica el seu posicionament aixecant el teló de la fira amb l’estrena de l ’últim espectacle de Leo Bassi, ‘El último bufón’ , el divendres 11 de maig a les 22h a la Fabra i Coats.

A l’obra, Bassi repassa els seus quaranta anys de carrera retent homenatge al que considera que és “el darrer refugi en clau popular de l’esperit crític del segle de les llums”. Un món, diu, en què la lluita de classes es lliure “en l’habilitat del malabarista i l’astúcia del bufó. Sota la carpa del circ no hi ha diferències de raça, sexe o religió: vals només per allò que saps fer. No hi ha res més internacionalista”. Leo Bassi, el darrer bufó, proclama, en aquesta obra, l’inici de l’alçament bufonesc popular contra el poder.

Bassi, que prové d’una nissaga de sis generacions dedicades al circ, és conegut pel gran públic per les seves aparicions a televisió, però és, sobretot un còmic radical que centra gran part de la seva performance en la crítica a la dreta política, el sistema capitalista i la religió. L’humor ha de ser, diu, “popular, lliure i optimista”.

Leo Bassi també al Literal Kanalla

Bassi serà l’encarregat, també, d’obrir l’espai Kanalla, l’espai infantil de la fira Literal. El dissabte 12 de maig a les 11.30h presentarà el ‘Joc de l’ànec i l’ànega’. A través d’un joc similar al ‘Joc de l’oca’, portarà al públic per les grans etapes de l’univers, des del Big Ganb fins a la consciència humanista dels nostres temps.