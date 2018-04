català a l'escola

Elx acull la XXVI Trobada d'Escoles en valencià del Baix Vinalopó i del Baix Segura al parc municipal

Elx acollirà els centres educatius participants en la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià del Baix Vinalopó i Baix Segura, que tindrà lloc el pròxim 22 d’abril al parc municipal d’Elx. Enguany, El Tempir és l’entitat amfitriona i organitzadora de l’aplec per l’ensenyament en valencià, que començarà a les 09.30 h amb tota una sèrie de tallers, ben diversos i interessants, preparats per a l’ocasió per escoles i instituts de les dues comarques. A més, el grup Pessigolla

començarà a animar la jornada amb jocs d’animació per als xiquets.

Més tard, a les 12.45 h tindrà lloc els parlaments de les autoritats i lliurament de recordatoris als centres educatius participants a la rotonda del parc. En aquesta ocasió s’ha volgut comptar amb l’IVAS Centre Ocupacional d’Altabix, que ha elaborat uns magnífics recordatoris de la trobada per a tots els centres educatius i les entitats públiques i privades que han col·laborat i han donat suport a l’organització a la Trobada.

Amb tot, l’animació arribarà al seu màxim punt amb l’actuació de Dani Miquel a les 13.10 h a la rotonda del parc. Presentarà el seu darrer disc De por. I tot sense oblidar que les persones assistents podran acudir a les tradicionals parades de les editorials on es podran adquirir les darreres novetats literàries i discogràfiques per als més menuts de la casa però també per als més grans.