LGTBI

Diada de la visibilitat lèsbica a Girona

Aquest dissabte, el Grup de Lesbianes de Girona ha realitzat diferents actes en commemoració del dia de la visibilitat lèsbica.

Els actes s’han realitzat a l’Espai LGTBI de Girona, primer a les 18h s’ha realitzat 1 minuts de silenci per la mort de la justícia envers les dones representada pels tres jutges de la sentencia de la mal anomenada «Manada». També s'ha llegit un manifest per la diada de la visibilitat lèsbica, on es va reiterar la necessitat que les lesbianes siguem visibles i se’ns reconegui la nostra existència i puguem fer desaparèixer els armaris i la lesbofòbia.

Als actes hi han participat les activistes lèsbiques Eva Baltasar i Jessica Mellado. L'escriptora Eva Baltasar ha fet presentació del seu llibre Permagel (èxit en aquest Sant Jordi), i la cantautora Jessica Mellado ha ofert un recital de la seva obra.