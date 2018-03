Setena Palanganada pel Ter

La Plataforma Aigua és Vida – Girona, la plataforma que agrupa persones i entitats en la defensa de l’aigua, i perquè la seva gestió sigui pública (gestionada democràticament) i respectuosa amb el medi ambient, organitza en motiu del Dia Mundial de l’aigua la Setena Palanganada pel Ter el divendres 23 de març a les 17h al Pont de Pedra.



L’objectiu d’aquesta acció simbòlica és reivindicar un augment del cabal del riu Ter per tal d’assolir un cabal ecològic digne i defensar que l'aigua és un bé comú i un dret humà universal i que, per tant, s’ha de gestionar de forma pública per garantir-ne una gestió social, transparent i participativa.

El proper divendres Aigua és Vida comptarà amb el suport d’associacions naturalistes com els Bitxacs de la UdG, l’Associació de Naturalistes de Girona i Enginyeria sense Fronteres, la Federació d'AAVV de Catalunya, la Federació d'AAVV de Girona, Catalunya En Comú Podem (amb l’assistència de la seva portaveu al Parlament l’Elisenda Alamany), la CUP (amb la seva diputada al Parlament, la Natàlia Sànchez), ERC Girona i el Moviment Escolta de la ciutat, entre d’altres.

La Plataforma destaca també que enguany la ja tradicional Palanganada es farà en un horari familiar, les 17h just quan els nens i nenes gironins surten d’escola, per incentivar que les famílies portin els petits de la casa amb una galleda,una regadora o una palangana per tal d'abocar aigua al riu. Així, simbòlicament tothom ajudarà al riu a recuperar un mínim cabal ecològic i es conscienciarà de la importància del recurs de l'aigua.

ACTE: 7a Palanganada pel Ter

DIA: Divendres, 23 de març

HORA: 17 hores

LLOC: Pont de Pedra (Girona)

+info: aiguagirona@gmail.com , http://aiguagirona.wordpress.com