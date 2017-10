Aigua És Vida exigeix a l’Ajuntament de Girona que convoqui immediatament la taula de municipalització de l’aigua

L’entitat valora molt positivament que els ajuntaments de Girona, Sarrià i Salt hagin arribat a un acord en les condicions per acatar la decisió judicial de traslladar-los el control en la gestió del servei d’aigües, acord que han fet públic avui en roda de premsa, però recorda que encara no s’ha reunit la Taula per la Municipalització. Aquesta, tot i haver sigut convocada la setmana passada, va ser desconvocada adduint falta d’informació suficient per a reunir-se.

Aigua és Vida Girona considera que és urgent que el consistori es reuneixi amb les entitats i grups municipals que en formen part, per tal d’explicar amb detall com es concretarà aquesta gestió directa; però també per a traslladar el contingut de l’Auditoria tècnica de 2014 feta a Aigües de Girona, Salt i Sarrià, AGISSA; així com l’informe fet des de l’Àrea d’Intervenció en relació a aquesta, que recordem encara no s’han fet públics.



El col·lectiu, alhora, valora la situació actual com a una oportunitat molt valuosa per a començar a treballar cap a la municipalització definitiva i reclama a l’equip de govern municipal que es posicioni clarament a favor d’assumir la gestió directa un cop acabat el contracte actual, ja que la seva gestió privada s’ha demostrat ineficient i fraudulenta, com demostra el procediment judicial en la que està immersa Girona S.A.