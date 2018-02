Carta sobre els meus sentiments després de l'agressió

Unes paraules per expresar els meus sentiments a l´agressió que vaig patir el divendres 9/2/18, a les 19h, al barri de Les Corts on visc:

Ràbia, ràbia i més ràbia. També impotencia i indignació.

Jo sortia de casa a fer un café amb una amiga, caminava pel carrer tranquil.la sense saber que aqueslla tarda seria diferent. De cop, sense tenir temps per a reaccionar, un home va venir i va mirar el llaç groc i em va llençar amb viol`ncia al carrer; vaig acabar a l´altra vorera.

També vaig sentir por i en continuo tenint quant surto de cas; por a que torni a passar … a mí o a qualsevol altra ciutadà. Va ser un atac a la meva llibertat i a la de tots.

Amb aquestes paraules vull manifestar, com a dona i com a ciutadana, el meu rebuig a qualsevol agressió, tant per odi com per violencia de gènere.

I, no menys importatnt, voldria donar les gràcies a tots aquells veïns i veïnes i, al CDR Les Corts per a arreplegar-se i manifestar el seu rebuig a l´agressió que vaig patir, malgrat la visita dels mossos amb l´objectiu de dissoldre el grup i identificar a membres del CDR ja que eren més de 19 persones. Lamentable i vergonyós!!

Continuaré duent el llaç groc, continuaré expressant?me en llibertat i seguiré lluitant de manera pacifica per la República de Catalunya.

Regina