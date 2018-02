Solidaritat

Sallent amb Anna Gabriel

El poble d'Anna Gabriel, Sallent va acollir dissabte passat un acte de suport que va comptar amb la participació del seu advocat Benet Salellas, una intervenció de Gabriel amb un missatge gravat i un concert.

Des de Suïssa, l'exdiputada de la CUP va demanar a no defallir fins que els presos quedin en llibertat: "“No hi ha cap tribunal ni cap partit que hagi de tenir la clau de la nostra dignitat i la nostra llibertat. No ha de passar fins que surtin els presos de la presó, on no haurien d’haver entrat mai. Fins que hi hagi la llibertat que hi hauria d’haver al nostre país, que està greument amenaçada.”.

Per la seva banda, Salellas va va assegurar que l'aplicació del dret penal de l'enemic s'evidencia amb el fet que els líders de l'ANC i Òmnium i fins a vuit consellers hagin estat empresonats «perquè defensen el projecte independentista», i va afegir que «s'estan justificant les imputacions pel fet de ser responsables d'un grup parlamentari i per haver implementat el seu programa electoral".

Pel que fa a l'ordre de detenció estatal que ha dictat el jutge Pablo Llarena, Salellas va assenyalar que el magistrat «és conscient de les dificultats que té la seva investigació» i va criticar que estigui "utilitzant dues vares de mesurar en funció de si la causa s'internacionalitza". "Si hi ha indicis per imputar i perseguir dins d'Espanya, n'hi ha per fer-ho fora», va remarcar, en advertir que «una cosa són indicis i una altra són sospites", segons informa Regió7.