Guardiola és sancionat amb quatre partits per causes polítiques

Pocs dies després que la Guàrdia Civil busqués Puigdemont en un vol privat en què viatjava la família de Pep Guardiola l'entrenador acaba de rebre la notícia que la Federació Anglesa el vol sancionar amb quatre partits per "portar un missatge polític, concretament un llaç groc" (casualment l'origen del llaç groc és a Anglaterra). El distintiu groc que llueix el tècnic del Manchester City en totes les seves aparicions públiques té a veure amb el seu suport a Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez, ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president de Òmniun cultural. Guardiola tindrà l'oportunitat de presentar una apel·lació fins el dia 5 de març. "Si la UEFA, la FIFA o la Premier em volen sancionar per portar el llaç groc, endavant", ha expressat.