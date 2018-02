Repressió

Detingut un veí de Sant Andreu del Palomar imputat en el cas Som 27 i Més

Un veí de Sant Andreu del Palomar de Barcelona ha estat detingut cap les 22h d'aquest dijous, segons ha informat L’Exprés de Sant Andreu. Sobre ell pesava una ordre de ‘cerca i captura’. La detenció s’ha dut a terme a casa seva, pocs minuts després d’oferir una roda de premsa a l’Ateneu Harmonia explicant el cas 27 i Més.

Segons informa L’Exprés de Sant Andreu, la detenció no serà ‘sine die‘, sinó que s’ha efectuat per tal de fer-li entrega de la notificació del Ministeri Fiscal, la qual ell es va negar a anar a recollir voluntàriament. Tal com ha explicat a aquest mitjà de comunicació el seu advocat, Eduardo Cáliz, el portaran a comissaria i després al jutjat, on se li farà entrega del document. Després tornarà a la llibertat (i a l’espera del judici, el qual encara no té data després de gairebé cinc anys).

Ara bé, el col·lectiu ‘Som 27’ ja ha comunicat a través de les xarxes socials una convocatòria a les portes de la Ciutat de la Justícia per demà divendres a les 9 hores del matí. Pel jove veí de Sant Andreu la fiscalia demana entre 11 i 14 anys de presó per haver ocupat l’any 2013 el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Rodes de Premsa a Sant Cugat, Vila de Gràcia i Sant Andreu de Palomar a Bacelons

Abans de la detenció s'havien fet rodes de premsa en aquests indrets per explica el cas i exigir ,