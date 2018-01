Repressió

Mobilitzacions a diferents municipis d’algunes de les 27 persones encausades pel cas “27 i Més”

El Col·lectiu de persones represaliades “Som 27 i més" ha convocat demà a les 12h, al Rectorat de la UAB i dimecres a Plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet a les 18h i a Plaça de les Peixeteres Velles de Reus a les 19h. Així com a diferents municipis d’algunes de les 27 persones encausades per aquest cas.

El col·lectiu recorda que ahir es va comprovar com una ordre de crida i cerca emesa pel Jutjat núm. 3 de Cerdanyola del Vallès comportava la detenció de bon matí del nostre company Carles. Finalment deixat en llibertat al migdia i rebent el suport de mig centenar de persones concentrades a les portes de la comissaria. A més, l’equip jurídic, ha pogut deduir el risc de detenció imminent que pesa sobre altres companyes del col·lectiu de represaliades.

És per aquest nou impuls del procés judicial, per la detenció innecessària del Carles i les properes que es poden esdevenir, que el col·lectiu de represaliades 27 i Més i els grups de suport han fixat un calendari d’accions i mobilitzacions per tal de denunciar aquests nous abusos.