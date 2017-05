Repressió

El grup de suport a "27 i més" demanen al govern de la UAB que exigeixi el sobreseïment del cas

El grup de suport a 27 i més ha demanat un cop més a l’Equip de Govern de la UAB que exigeixi públicament el sobreseïment del cas i que renunciï a la responsabilitat civil inflada per l’anterior Equip de govern. També ha demanat que es posicioni en contra de les peticions de la fiscalia, que xoquen frontalment amb els principis que haurien de regir una societat democràtica on la llibertat d’expressió sigui una realitat i no només un ideal.

La passada setmana, el grup d’imputades de Som 27 i més van tenir constància de l’obertura del judici oral dins del cas, confirmant la continuïtat d’un procés judicial repressiu en què 25 estudiants, 1 membre del professorat i 1 del pas estan sent perseguits pel fet d’haver-se atrevit a reclamar a l’equip de govern de la UAB que complís amb els compromisos aprovats al claustre i que suposaven aturar una pujada de taxes que allunya encara més la universitat de les classes populars i dels principis i valors que haurien de regir les institucions públiques.

La fase del procés judicial que ara s’obre afegeix una nova càrrega contra les persones imputades: la petició d’una fiança per la quantitat de 511.835,05 euros, que seran embargats a les acusades per tal d’assegurar que es cobreix la responsabilitat civil. Aquesta quantitat que s'ha qualificat de "desorbitada" de diners diu wl grup de suport que "no es sustenta en cap justificació, sinó que contradiu absolutament les afirmacions de la UAB, que va xifrar els possibles danys en poc més de 10.000 euros".

Pel grup de suport "l’obertura del judici oral no només significa la confirmació del fet que el procés avança a la recerca de castigar penalment a aquelles persones dissidents. Amb la demanda d’una responsabilitat civil que pot ser directament embargada, es vol asfixiar i portar a les persones encausades a una situació límit, en la que veiem com no podem sobreviure ni mantenir una vida digna, doncs un procés judicial ens ofega fins al punt d’impedir que ens desenvolupem en l’àmbit personal i professional de manera natural i dificultant la nostra militància política mitjançant la doctrina de la por".

Les imputades de Som 27 i més considerem que la continuïtat d’aquest procés i la petició d’un embargament preventiu de més de mig milió d’euros suposa per les persones encausades una condemna encoberta que no respecta la presumpció d’innocència i que atempta greument contra el dret fonamental de dissidència i protesta.

També remarquen aquesta persecució judicial està sent emprada pel ministeri fiscal com un procés exemplificant, que vol frenar qualsevol possible dissidència sorgida des de les classes popular fent ús de les amenaces i la repressió penal i econòmica.