Manifest de Granollers en suport a les encausades 27 i més

Manifest de Granollers en suport a les encausades 27 i més

El 17 d’Abril de 2013, dues-centes estudiants de la UAB van entrar el rectorat de la universitat. Reclamaven que la universitat desestimes la pujada de taxes del 66%, un sistema de votacions al rectorat que fos democràtic i una hora lliure de classes per a la reunió dels col·lectius de la universitat. Aquestes propostes van ser aprovades democràticament pel claustre. No obstant, el Consell Social de la UAB, màxim òrgan de la universitat on les estudiants no tenen veu, va frenar la seva aplicació. Desprès d’un mes d’ocupació en defensa de la universitat pública, la situació va desembocar en la imputació de 27 persones: 25 estudiants, un treballador del servei d’administració i un professor. Les penes de presó a les que s’enfronten van dels 11 als 14 anys.

Arran d’aquests fets i dins del procés judicial del cas, s’han emès ordres de cerca i captura sobre diferents encausades del cas. Entre elles hi ha un veí de Granollers. Aquest veí, en Victor Rodilla, reconeguda persona implicada en el moviment social de Granollers serà detingut en breus. Davant d’aquesta situació ens hem organitzat en un Grup de Suport local, on s’ha creat un canal de Telegram per a informar i organitzar les possibles situacions que es pugin donar. Es farà una roda de premsa a la Porxada a les 19:30h. el pròxim dimecres dia 10. Alhora, en el moment de la detenció es farà convocatòria allà on sigui retingut. Aquest grup de suport es dona en el context d’una campanya nacional en defensa de les encausades coneguda com som 27imés:

Es farà una roda de premsa avui dia 9 de Gener a les 12h. al Rectorat de la Universitat Autònoma. Per altre banda, a nivell local, juntament amb Granollers, es faran rodes de premsa el mateix dia 10 a Reus i Santa Coloma de Gramanet.

Davant d’això diem prou, prou a la repressió, prou a la limitació de les llibertats: Granollers diu prou! La universitat pública ha deixat de ser universal, no tothom té els recursos per accedir-hi, s’està convertint en un privilegi. Ocupar el rectorat l’any 2013 no és cap delicte; És un acte per a la defensa dels drets col·lectius de la ciutadania. L’educació és un servei públic, com a tal, l’ocupació del rectorat defensava les classes populars d’aquest país. La repressió no frenarà la desobediència, es seguirà defensant un model universitari públic, universal, no discriminatori i de qualitat.

Per a aquesta defensa, des de Granollers fem una crida a la solidaritat amb les encausades, alhora que reclamem la fi del procés judicial i la retirada de tots els càrrecs.

Defensar l’educació pública no és cap delicte

Col·lectius i organitzacions adherides:

Diables de Granollers

CUP Granollers

Assemblea llibertaria Vallès Oriental

SEPC

Marea pensionistes Granollers

ANC Granollers

Embat

Ca l’Enkant

Docents per la República

CNT Granollers

Endavant Vallès Oriental

Cercle Podem Granollers

Blaus de Granollers

Blancs de Granollers

Vallès Oriental Feminista

CDR Granollers

Òmnium Vallès Oriental

AEiG Granollers

La Magrana Vallesana

PAH Granollers

Casal del mestre Granollers

Assemblea al Cairó

Arran VOBM

Catalunya en comú Granollers

JERC Granollers

CGT Vallès Oriental